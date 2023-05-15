На виїзді з Кременчука сталась смертельна ДТП

15 травня, близько 20.30 на виїзді з Кременчука на трасі М-22 Полтава-Олександрія сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Зіткнулися мопед, автомобіль ВАЗ та автомобіль «Волга». В результаті ДТП загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ.
На даний час рух в напрямку Полтави ускладнений.
Патрульні поліцейські регулюють рух. На місці аварії працюють слідчі. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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