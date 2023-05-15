На виїзді з Кременчука сталась смертельна ДТП

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15 травня, близько 20.30 на виїзді з Кременчука на трасі М-22 Полтава-Олександрія сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Зіткнулися мопед, автомобіль ВАЗ та автомобіль «Волга». В результаті ДТП загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ.

На даний час рух в напрямку Полтави ускладнений.

Патрульні поліцейські регулюють рух. На місці аварії працюють слідчі. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.