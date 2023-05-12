За останню добу на Лубенщині сталися дві пожежі: в одній з них знайшли тіло чоловіка

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За останню добу на Лубенщині сталися дві пожежі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Перша пожежа сталася вчора, 11 травня, о 9.59, у Лубнах, на вулиці Дружби у приватному житловому будинку.

На місці пожежі виявили тіло людини. Пожежу загасили об 11.36. Вогонь знищив побутову техніку та закоптив стіни на площі 18 м кв. Наразі Причина пожежі встановлюється.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, після пожежі знайшли тіло 67-річної жінки. Наразі її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Друга пожежа сталася сьогодні, 12 травня, вночі о 2.05, у селі Оржиця, Лубенського району, на вулиці Набережній у приватній господарчій споруді.

Пожежу загасили о 4.00. Будівля згоріла повністю. Травмованих та загиблих немає. Наразі причина пожежі встановлюється.