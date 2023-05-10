Як минула доба на Кременчуччині: 9 домашніх насильств

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 197

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Загалом сталось 3 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 9 травня, у Горішніх Плавнях, о 13.10, на вулиці Портовій загорівся металевий контейнер для твердих побутових відходів.

Того ж дня, о 17.44, у Кременчуці, на відкритій території загорілось сміття. Згоріло 120 м кв.

Також 9 травня, о 22.23, у провулку Одеському горіла господарча споруда.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом автівки напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали двох людей за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо них склали адмінматеріали.

Також на 9 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.











