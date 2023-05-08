У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випала 16-річна дівчина

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У Кременчуці 16-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, подія сталася 6 травня ввечері на вулиці Червона гірка.

Наразі дівчинка перебуває у важкому стані в лікарні.

– Встановили повністю її день, з ким вона була та спілкувалася. Попередня причина, що вона скоїла це сама. Але з нею поки що поспілкуватись не вдалось, оскільки вона у тяжкому стані. Проживала дівчинка у тому ж районі, сім'я благополучна, раніше у поле зору правоохоронців вони не потрапляли, – розповіла Анна Васенко.

Правоохоронці проводять за даним фактом перевірку.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до Руслана Германа, директора Міської дитячої лікарні із проханням розповісти про стан постраждалої дівчинки. Однак надавати коментар він відмовився.







