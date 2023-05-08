У Кременчуці з вікна багатоповерхівки випала 16-річна дівчина

У Кременчуці 16-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, подія сталася 6 травня ввечері на вулиці Червона гірка.
Наразі дівчинка перебуває у важкому стані в лікарні.
Правоохоронці проводять за даним фактом перевірку.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до Руслана Германа, директора Міської дитячої лікарні із проханням розповісти про стан постраждалої дівчинки. Однак надавати коментар він відмовився.
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