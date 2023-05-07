У Кременчуці патрульні затримали чоловіка з, ймовірно, підробленими документами

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 215

Свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу не відповідало державним стандартам та мало явні ознаки підробки

Вчора, 6 травня, у Кременчуці патрульні затримали водія, який керував автомобілем Opel з, ймовірно, підробленими документами на автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час несення служби на блокпосту, патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів. Тоді водій почав помітно нервувати. Як виявилось, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу не відповідало державним стандартам та мало явні ознаки підробки.

Враховуючи, наявність ознак злочину за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.



