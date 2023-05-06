На Полтавщині четверо чоловіків займались незаконним обігом зброї та боєприпасів

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Під час обшуків у чоловіків знайшли автоматичну зброю, пістолети, гранати, холодну зброю та понад 900 набоїв різного калібру

Чотири мешканці Лубенського району віком від 24 до 57 років займались незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами проживання, в автомобілях та інших приміщеннях, які використовували злочинці. Також у чоловіків виявили автоматичну зброю (зокрема, з глушниками), пістолети та гранати різних модифікацій, чимало зразків холодної зброї, понад 900 набоїв різного калібру та інші речові докази. Вилучене спрямували на судову експертизу.

На даний час усім чоловікам повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу з метою подальшого збуту та обрали запобіжні заходи. Зокрема, трьом з них суд визначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави, а одному призначив цілодобовий домашній арешт.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.