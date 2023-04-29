Поліція розшукує безвісти зниклого 47-річного кременчужанина Ігоря Георгієва

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 222

Чоловік не має лівої ноги, тож ходить на милицях

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого кременчужанина Ігоря Олеговича Георгієва, 1975 року народження, який 18 квітня пішов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 48-50 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся світло-русяве, коротке, світлі очі. Особлива прикмета – інвалід без лівої ноги, милиці різні (залізна та дерев’яна).

Був одягнений у спортивні штани, різнокольорову куртку, чорні кросівки з білою підошвою.

Якщо вам відома інформація про місце перебування Ігоря Георгієва, зателефонуйте до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції за номером 0997933504 або 102.