Під Кременчуком браконьєри встановили 300 метрів сіток

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12 квітня в районі села Самусіївка Кременчуцького району під час патрулювання водні поліцейські виявили близько 300 метрів браконьєрських сіток, в яких знаходилось 160 кг риби. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

– Виявлені браконьєрські сітки передано працівникам Полтавського рибоохоронного патруля для подальшого знищення, про що складено відповідний акт. Біоресурси, які потрапили до заборонених знарядь лову, передані згідно з договором одному з підприємств для подальшої реалізації в дохід держави, – зазначив Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині стартувала весняно-літня заборона на вилов риби.