Під Кременчуком браконьєри встановили 300 метрів сіток

12 квітня в районі села Самусіївка Кременчуцького району під час патрулювання водні поліцейські виявили близько 300 метрів браконьєрських сіток, в яких знаходилось 160 кг риби. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині стартувала весняно-літня заборона на вилов риби.
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