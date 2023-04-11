На території лікарні «Кременчуцька» нетверезий водій збив дорожній знак і втік

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 323

Патрульні склали на нього три адміністративні матеріали

На території лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» нетверезий водій заїхав за машиною екстреної медичної допомоги на територію критого боксу та збив дорожній знак. Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.

Пізніше у патрульній поліції Кременчука прокоментували, що патрульні склали три адміністративні матеріали на цього водія.

Так, днями охоронці порядку отримали повідомлення щодо автомобіля Hyundai, що наїхав на дорожній знак на території міської лікарні, після чого залишив місце події.

Завдяки детальному опису автомобіля та злагодженим діям інспектори знайшли машину з винуватцем ДТП. Водій же свою причетність до автопригоди не заперечував.