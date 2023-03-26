У Миргороді сталась ДТП: постраждали дві пішоходки

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Вчора, 25 березня, близько 13.00, у Миргороді, на перехресті вулиці Гоголя та вулиці Воскресінської сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіля Subaru Forester, яким керував 40-річний чоловік, наїхав на 54-річну та 52-річну жінок на пішохідному переході. Через тілесні ушкодження постраждалих госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.