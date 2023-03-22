Спекотна доба: що сталось на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу сталось 5 пожеж. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 21 березня, близько 12.50, у селі Чечелеве, на вулиці Сосновій загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували о 13.45. Згорів 1,5 га трави. До гасіння залучилась 15-а державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 12.45, поблизу села Махнівка загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували о 16.15. Згоріло 2.5 га сухої трави. До гасіння залучилась 17-а державна пожежно-рятувальна частина.

21 березня, о 18.00, у селі Роботівка, поблизу вулиці Григоренка, загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували о 20.00. Згоріло 0,4 га сухої трави.

Також, загорілась трава, о 23.20, поблизу села Василівка. Пожежу ліквідували о 00.10. Згоріло 0,4 га сухої рослинності. До гасіння залучились вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального посту.

Сьогодні, 22 березня, о 1.34, у Кременчуці, на вулиці Шевченка загорілась кімната у підвальному приміщенні. Пожежу ліквідували о 3.45. Травмованих та загиблих немає.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також, на 1 особу поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.