У Кременчуці зіткнулись дві автівки: постраждала дитина та один водій

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 196

Сьогодні, 8 березня, у Кременчуці на вулиці Київській, в районі АЗС «UPG» сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

Попередньо, водій автомобіля Daewoo повертаючи наліво не пропустив автомобіль який рухався головною дорогою, внаслідок чого автомобілі зіткнулись. Внаслідок ДТП госпіталізували одного водія та хлопчика віком 1 рік 9 місяців, який знаходився в автомобілі Daewoo.

На місці працюють слідчі та патрульна поліція.