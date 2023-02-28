Як минула доба на Кременчуччині

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Застрягла карета швидкої допомоги, палаючий гараж та пожежа в літній кухні

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом надзвичайники тричі виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 27 лютого, о 16.40, у селі Устимівка Глобинської громади автомобіль швидкої з’їхав на узбіччя та самостійно не міг виїхати на проїжджу частину. На допомогу було направили рятувальників 6 державного пожежно-рятувального поста. Автомобіль швидкої відбуксували на проїжджу частину.

Сьогодні, 28 лютого о 2.32, у селі Горбані Новогалещинської громади сталася пожежа у гаражі. Пожежу ліквідували о 4.20. Вогонь знищив будівлю гаража та легковий автомобіль Daewoo Lanos. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Також, 27 лютого, о 17.47, у селі Великі Кринки, на вулиці Кірова загорілася літня кухня. На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост міста Глобине.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 2 особи поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.