На Полтавщині розшукують Владислава Червоного, який підозрюється у вбивстві

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 204

Якщо вам відома інформація про чоловіка повідомте до поліції

На Полтавщині розшукують 31-річного мешканця Лубен – Червоного Владислава Ігорьовича. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Чоловік обвинувачується у замаху на кримінальне порушення, у вмисному вбивстві та у вимаганні. Чоловік переховується від суду з грудня 2019 року.

Прикмети злочинця: на вигляд 30 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне та коротке.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або 102.