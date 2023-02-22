На Полтавщині поліція затримала 33-річного наркодилера

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 67

На Полтавщині поліція підозрює 33-річного мешканця Гадяча у незаконному виготовлені, зберіганні та збуті наркотиків. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Під час обшуків місця проживання та в автомобілі злочинця, поліція вилучила зіп-пакети з амфетаміном, гроші, прекурсори, приладдя для фасування психотропних речовин та інші речові докази. Вилучене спрямували на судову експертизу. Чоловіку вже вручили підозру у вчиненні наркозлочинів. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до незаконної діяльності підозрюваного.

Слідчим підрозділом відділення поліції здійснюється розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.