На підприємстві у Карлівці загинули двоє чоловіків

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 0

Вночі, 10 лютого, у місті Карлівці, на одному із підприємств два чоловіки впали у зернову стопу елеватора. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, 24-річний та 42-річний місцеві мешканці, ймовірно, загинули внаслідок падіння в зернову стопу елеватора. Слідчі направили тіла загиблих на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовуються обставини та причини трагедії.