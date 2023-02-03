Без пожеж: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 0

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Всього за добу працівники ДСНС двічі виїжджали на виклики, але жодної пожежі не підтвердилося. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Ще двох осіб затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на дві особи поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.