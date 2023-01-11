Вчора у Кременчуці згорів дровник

10 січня на вулиці Республіканській у Кременчуці на території приватного домоволодіння сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області.
Вогонь знищив дровник площею 7 кв. м та дрова - 1,5 куб. м. Пожежу ліквідували о 20.25. До гасіння залучилася 15-а державна пожежно-рятувальна частина Кременчука.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер