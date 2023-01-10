Вчора на Полтавщині горіла вантажівка

9 січня на автодорозі поблизу села Покровської Багачки Лубенського району Полтавської області загорівся вантажний автомобіль. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.
Вогонь знищив 12 кв. м зовнішнього облицювання напівпричепа, ходову частину, 6 колес та товарно-матеріальні цінності. Вогнеборці врятували автомобіль від повного знищення. До гасіння залучилася 20-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер