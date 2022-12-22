Вранці на Полтавщині сталося смертельне ДТП

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Сьогодні, 22 грудня, близько 6.15, на автодорозі Миргород-Хорол (у напрямку до села Гаркушинці) Миргородського району Полтавщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Вантажний автомобіль «Газель», під керуванням 28-річного водія, збив насмерть 82-річного велосипедиста.

Слідчими поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.