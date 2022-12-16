Вранці 16 грудня росія випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 736

Сьогодні, 16 грудня, вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сили й засоби зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищили 60 ворожих ракет.

Нагадаємо, через масований обстріл нашої країни у Кременчуці сьогодні вимкнули світло, воду та опалення.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону повідомив, що ракетна атака пошкодила близько 9 об'єктів генерації електроенергії. Йдеться про станції та підстанції, які передають електроенергію. Це спричинило обмеження виробництва на обʼєктах атомної генерації.

Герман Галущенко наголосив, що ситуацію в енергетичній системі будуть модифікувати, щоб збільшити виробництво електроенергії у найближчі години.