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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині шукають двох чоловіків, які ховаються від правоохоронців

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 1

 

Обоє – мешканці м. Гребінки Лубенського району

Лубенський районний відділ поліції розшукує двох чоловіків, які переховуються від поліції.

Перший – це Михайло Михайлович Воробйов (на фото вище), 1977 року народження, мешканець м. Гребінки Лубенського району. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та з жовтня місяця переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети: на вигляд 45-48 років, зріст 173-177 см, середньої статури, волосся сиве коротке, очі темні.

Другий підозрюваний – Юрій Григорович Губрієнко, 1979 року народження, мешканець м. Гребінка Лубенського району. Чоловік підозрюється кримінальному правопорушенні за частиною 2 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності) Кримінального кодексу України та з вересня місяця переховується від органів дізнання.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 175 – 180 см, середньої статури, волосся темне коротке, очі світлі.

Якщо у вас є інформація про місце перебування цих чоловіків, що допоможе пришвидшити їхній розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами: (05361)73-628 (чергова частина), 050-440-82-76, 066-686-33-47, 099-285-97-23 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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