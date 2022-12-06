На вулиці Мечникова загорівся легковий автомобіль

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6 грудня о 7.43 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що загорівся легковий автомобіль на вулиці Мечникова. Про подію йдеться на сайті ГУ ДСНС України в Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 7.55, а о 8.16 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив двигун, пошкодив капот та фари.

До гасіння залучалися 5 працівників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.