У Полтаві чоловік у сусідній квартирі знайшов тіло адвоката, а поруч – пістолет

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1 грудня близько 8.45 до поліції Полтави надійшло повідомлення від жителя одного із багатоквартирних будинків Шевченківського району, що в сусідній квартирі він знайшов тіло господаря без ознак життя.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та встановила особу загиблого. Ним виявився 36-річний полтавець. Поряд із тілом чоловіка поліцейські знайшли пістолет, який передали на експертизу.

Як повідомляє видання «Полтавщина», померлий – відомий полтавський адвокат Денис Репало, який за останній рік брав участь у трьох гучних справах. Він захищав головного архітектора Полтави Миколу Шевельова, якого підозрюють у хабарництві, а також міського голову Полтави Олександра Мамая у справі його хатніх прибиральниць, за роботу яких з міського бюджету виплатили понад 570 тис. грн. Крім того, Денис Репало був одним із захисників голови Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака, якого затримали на хабарі у $10000. Окрім хабаря, суддя не задекларував квартиру, машину і паркомісце.

За фактом знайденого тіла слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини події з’ясовує слідство.