Ситуація на Кременчуччині: непростий вибір енергетиків, п’яні водії на дорогах та наркозлочини

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 512

Про вибір, який доводиться робити енергетикам в умовах гострого дефіциту електроенергії, говорили на брифінгу в Кременчуцькій РВА

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою, але постійні відключення електроенергії викликають невдоволення жителів району. Протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі скоєно не було. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що в Україні тривають роботи по відновленню електропостачання, щоб уникнути блекауту, але через погодні умови споживання електроенергії зросло і тому продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла (ГПВ).

- Нагадую, що ні районна військова адміністрація, ні обласна, ні органи місцевого самоврядування не розподіляють електроенергію на свій розсуд. Ліміти енергоспоживання для області визначає НЕК «Укренерго» в залежності від ситуації в енергосистемі країни. А «Полтаваобленерго» для забезпечення цих лімітів використовує графік та черги відключень споживачів. Треба пам’ятати, що в Україні йде війна, і ворог нищить нашу енергосистему. Тому шукати винних у цій ситуації не треба. Винний лише наш ворог, який спеціально вражає об’єкти енергосистеми, щоб викликати паніку, зневіру та незадоволення населення. Ми маємо вистояти… Зараз всім важко. Треба згуртуватися і разом працювати на Перемогу, - закликав керівник району.

Він додав, що окрім вимкнення світла в житлових будинках, відключають електроенергію і промисловим підприємствам, а це – економічна безпека держави, заробітна плата працюючих та соціальні гарантії.

- Якщо зупиняться підприємства та українська економіка, то проблем буде значно більше, ніж зараз. Тому енергетикам приходиться робити непростий вибір – залишати оселі українців періодично без світла, щоб не допустити повного колапсу економічного життя, - пояснив Олег Лєднік.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про 4 виклики, серед яких два повідомлення про пожежі у Кременчуці не підтвердились. Перше повідомлення стосувалося нібито загорання у під’їзді будинку №23 на вулиці Вадима Бойка, а друге – у підвальному приміщенні будинку №17 на вулиці Миру.

Рятувальники також виїжджали на виклик щодо короткого замикання електрощитової у під’їзді будинку №64б на вулиці Юрія Руфа. Втім, горіння внаслідок цієї події також не зафіксоване.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. А на дорогах району затримали 3-х п'яних водіїв.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Учора поліцейські затримали 3-х осіб за правопорушення, пов’язані з обігом наркотиків. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).