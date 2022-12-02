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Ситуація на Кременчуччині: непростий вибір енергетиків, п’яні водії на дорогах та наркозлочини

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 512

 

Про вибір, який доводиться робити енергетикам в умовах гострого дефіциту електроенергії, говорили на брифінгу в Кременчуцькій РВА

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою, але постійні відключення електроенергії викликають невдоволення жителів району. Протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі скоєно не було. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що в Україні тривають роботи по відновленню електропостачання, щоб уникнути блекауту, але через погодні умови споживання електроенергії зросло і тому продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла (ГПВ).

- Нагадую, що ні районна військова адміністрація, ні обласна, ні органи місцевого самоврядування не розподіляють електроенергію на свій розсуд. Ліміти енергоспоживання для області визначає НЕК «Укренерго» в залежності від ситуації в енергосистемі країни. А «Полтаваобленерго» для забезпечення цих лімітів використовує графік та черги відключень споживачів. Треба пам’ятати, що в Україні йде війна, і ворог нищить нашу енергосистему. Тому шукати винних у цій ситуації не треба. Винний лише наш ворог, який спеціально вражає об’єкти енергосистеми, щоб викликати паніку, зневіру та незадоволення населення. Ми маємо вистояти… Зараз всім важко. Треба згуртуватися і разом працювати на Перемогу, - закликав керівник району.

Він додав, що окрім вимкнення світла в житлових будинках, відключають електроенергію і промисловим підприємствам, а це – економічна безпека держави, заробітна плата працюючих та соціальні гарантії.

- Якщо зупиняться підприємства та українська економіка, то проблем буде значно більше, ніж зараз. Тому енергетикам приходиться робити непростий вибір – залишати оселі українців періодично без світла, щоб не допустити повного колапсу економічного життя, - пояснив Олег Лєднік.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про 4 виклики, серед яких два повідомлення про пожежі у Кременчуці не підтвердились. Перше повідомлення стосувалося нібито загорання у під’їзді будинку №23 на вулиці Вадима Бойка, а друге – у підвальному приміщенні будинку №17 на вулиці Миру.

Рятувальники також виїжджали на виклик щодо короткого замикання електрощитової у під’їзді будинку №64б на вулиці Юрія Руфа. Втім, горіння внаслідок цієї події також не зафіксоване.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. А на дорогах району затримали 3-х п'яних водіїв.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Учора поліцейські затримали 3-х осіб за правопорушення, пов’язані з обігом наркотиків. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Жителі Кременчуччини обурюються тривалою відсутністю світла: на це і розраховує ворог
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА відключення електроенергії графік відключень блекаут Полтаваобленерго наркозлочин пьяный водитель
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