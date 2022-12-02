Ситуація на Кременчуччині: непростий вибір енергетиків, п’яні водії на дорогах та наркозлочини

Про вибір, який доводиться робити енергетикам в умовах гострого дефіциту електроенергії, говорили на брифінгу в Кременчуцькій РВА
Ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою, але постійні відключення електроенергії викликають невдоволення жителів району. Протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі скоєно не було. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що в Україні тривають роботи по відновленню електропостачання, щоб уникнути блекауту, але через погодні умови споживання електроенергії зросло і тому продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла (ГПВ).
Він додав, що окрім вимкнення світла в житлових будинках, відключають електроенергію і промисловим підприємствам, а це – економічна безпека держави, заробітна плата працюючих та соціальні гарантії.
Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про 4 виклики, серед яких два повідомлення про пожежі у Кременчуці не підтвердились. Перше повідомлення стосувалося нібито загорання у під’їзді будинку №23 на вулиці Вадима Бойка, а друге – у підвальному приміщенні будинку №17 на вулиці Миру.
Рятувальники також виїжджали на виклик щодо короткого замикання електрощитової у під’їзді будинку №64б на вулиці Юрія Руфа. Втім, горіння внаслідок цієї події також не зафіксоване.
Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. А на дорогах району затримали 3-х п'яних водіїв.
Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Учора поліцейські затримали 3-х осіб за правопорушення, пов’язані з обігом наркотиків. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер