Вчора під Полтавою горів житловий будинок

Вчора, 30 листопада о 8.40, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку на вул. Партизанській в смт Опішня Полтавського району.
За інформацією головного управління ДСНС, пожежу локалізували о 8.55, а о 9.30 – ліквідували. Обійшлось без травмованих.
Вогнем знищено 10 кв. м перекриття та домашнє майно. Від повного знищення будинок було врятовано.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер