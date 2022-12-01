Вчора під Полтавою горів житловий будинок

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Постраждалих та загиблих немає

Вчора, 30 листопада о 8.40, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку на вул. Партизанській в смт Опішня Полтавського району.

За інформацією головного управління ДСНС, пожежу локалізували о 8.55, а о 9.30 – ліквідували. Обійшлось без травмованих.

Вогнем знищено 10 кв. м перекриття та домашнє майно. Від повного знищення будинок було врятовано.

Причина пожежі встановлюється.