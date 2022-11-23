Вчора під Полтавою гасили пожежу у житловому будинку

Вчора, 22 листопада, о 1.10, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку на вул. Сонячній в с. Лівенське Полтавського району. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на місці пожежі знайдено тіло, яке відправили до Новосанжарського відділення судово-медичної експертизи. А ще одна жінка, внаслідок займання, за даними медиків, отруїлась продуктами горіння.
Вогонь знищив 2 квадратних метри підлоги, вікно, речі бувші у вжитку, пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі. Будинок врятований від повного знищення вогнем.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер