На Полтавщині двоє жінок вкрали у бабусі 18 тисяч грн та $700

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 420

Упродовж минулої доби на Полтавщині зареєстровані кілька шахрайств. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав пресофіцер поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Зокрема, представившись працівником банку, шахрай виманив по телефону дані карток та ошукав мешканця Гадяччини на понад 50 тис. грн. А в Полтаві дві невідомі жінки під приводом перевірки лічильника вкрали близько 18 тис. грн та 700 доларів, що належали літній людині 85 років.

Не дозволяйте себе ошукати! Для цього: