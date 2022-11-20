На Полтавщині двоє жінок вкрали у бабусі 18 тисяч грн та $700

Упродовж минулої доби на Полтавщині зареєстровані кілька шахрайств. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав пресофіцер поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.
Зокрема, представившись працівником банку, шахрай виманив по телефону дані карток та ошукав мешканця Гадяччини на понад 50 тис. грн. А в Полтаві дві невідомі жінки під приводом перевірки лічильника вкрали близько 18 тис. грн та 700 доларів, що належали літній людині 85 років.
Не дозволяйте себе ошукати! Для цього:
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер