У Полтаві водійка на BMW X5 збила 15-річну дівчину на пішохідному переході

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18 листопада близько 8.00 на вулиці Грушевського у Полтаві 52-річна полтавка на автомобілі BMW X5 збила 15-річну місцеву дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, неповнолітню пішоходку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої міської лікарні.

Наразі слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.