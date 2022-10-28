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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині шукають 72-річну Ганну Гузій

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 304

 

5 жовтня вдень вона вийшла з дому і не повернулася

Миргородський райвідділ поліції розшукує 72-річну Ганну Іванівну Гузій, жительку села Великі Сорочинці Миргородського району. 

Інформація про зникнення людини надійшла до поліції 27 жовтня близько 10.00. Рідні пенсіонерки повідомили, що 25 жовтня вдень вона вийшла з дому і не повернулася. Жінка має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.  

З моменту звернення поліцейський офіцер Великосорочинської тергромади, слідчі, оперативні працівники та поліцейські-кінологи Миргородського райвідділу поліції шукають пенсіонерку.

Прикмети жінки: середньої статури, зріст – 150 см, волосся чорне.

Якщо вам відома інформація про знаходження чи місце перебування розшукуваної, що пришвидшить її пошуки, повідомте її до Миргородського районного відділу поліції за телефонами: 0993600366 - чергова частина, 0502813651 - поліцейський офіцер Великосорочинської територіальної громади або «102».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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