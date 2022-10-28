На Полтавщині шукають 72-річну Ганну Гузій

Миргородський райвідділ поліції розшукує 72-річну Ганну Іванівну Гузій, жительку села Великі Сорочинці Миргородського району.
Інформація про зникнення людини надійшла до поліції 27 жовтня близько 10.00. Рідні пенсіонерки повідомили, що 25 жовтня вдень вона вийшла з дому і не повернулася. Жінка має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.
З моменту звернення поліцейський офіцер Великосорочинської тергромади, слідчі, оперативні працівники та поліцейські-кінологи Миргородського райвідділу поліції шукають пенсіонерку.
Прикмети жінки: середньої статури, зріст – 150 см, волосся чорне.
Якщо вам відома інформація про знаходження чи місце перебування розшукуваної, що пришвидшить її пошуки, повідомте її до Миргородського районного відділу поліції за телефонами: 0993600366 - чергова частина, 0502813651 - поліцейський офіцер Великосорочинської територіальної громади або «102».
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер