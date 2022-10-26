У центрі Кременчука кіт застряг на дереві

25 жовтня о 17.12 від кременчужанки рятувальникам надійшло повідомлення, що у районі будинку №67 на вулиці Івана Мазепи кіт знаходиться на дереві на рівні 2 поверху та не може самостійно злізти. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Четверо працівників ДСНС встановили трьохколінчату драбину до дерева та о 17.25 спустили котика на землю.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер