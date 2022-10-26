У центрі Кременчука кіт застряг на дереві

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 407

25 жовтня о 17.12 від кременчужанки рятувальникам надійшло повідомлення, що у районі будинку №67 на вулиці Івана Мазепи кіт знаходиться на дереві на рівні 2 поверху та не може самостійно злізти. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Четверо працівників ДСНС встановили трьохколінчату драбину до дерева та о 17.25 спустили котика на землю.