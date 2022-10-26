На Полтавщині троє людей поширювали антиукраїнський контент – один з них із Кременчука

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Ці особи, підтримуючи дії держави-агресора, публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соцмережах

Двом жителькам Горішніх Плавнів та Полтавського району повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Окрім цього, за вказаною статтею прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кременчука.

За даними слідства, ці люди, підтримуючи дії держави-агресора, публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соціальних мережах, заборонених в Україні.

Злочинні дії цих осіб викрило Управління Служби безпеки України в Полтавській області та відділ захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Полтавській області.