Одну людину на Полтавщині підозрюють у співпраці з ворогом

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 247

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 380 транспортних засобів та 2940 осіб. Одну особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

Про це повідомила пресслужба поліції з посиланням на Євгена Рогачова, начальника поліції Полтавщини.

За його словами, у зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці по всій Полтавщині забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.