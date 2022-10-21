Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Надзвичайні новини

На Полтавщині засудили колишнього керівника одного з підрозділів Мін'юсту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 289

 

Полтавський Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції

На Полтавщині за матеріалами СБУ до 6 років ув’язнення засуджено колишнього керівника одного з підрозділів Мін'юсту. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Полтавський Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та визнав винним в отриманні неправомірної вигоди ексначальника одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

За клопотанням Полтавської обласної прокуратури фігуранта корупційної справи засуджено до позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки з конфіскацією всього особисто йому належного майна. Згідно з судовим рішенням, його позбавили п'ятого рангу державного службовця й у зв'язку із набранням вироком законної сили взяли під варту у залі суду.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Управління СБУ в Полтавській області викрило на хабарі керівника підрозділу Північно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту. За версією слідства державний виконавець налагодив схему отримання з місцевих громадян неправомірної вигоди за не вчинення заходів примусового стягнення боргу.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: суд Мін'юст
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх