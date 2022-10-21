На Полтавщині засудили колишнього керівника одного з підрозділів Мін'юсту

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На Полтавщині за матеріалами СБУ до 6 років ув’язнення засуджено колишнього керівника одного з підрозділів Мін'юсту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Полтавський Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та визнав винним в отриманні неправомірної вигоди ексначальника одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

За клопотанням Полтавської обласної прокуратури фігуранта корупційної справи засуджено до позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки з конфіскацією всього особисто йому належного майна. Згідно з судовим рішенням, його позбавили п'ятого рангу державного службовця й у зв'язку із набранням вироком законної сили взяли під варту у залі суду.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Управління СБУ в Полтавській області викрило на хабарі керівника підрозділу Північно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту. За версією слідства державний виконавець налагодив схему отримання з місцевих громадян неправомірної вигоди за не вчинення заходів примусового стягнення боргу.