З лікарні Кременчука сьогодні зникла неповнолітня пацієнтка

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 289

На момент зникнення була одягнена в сірі лосини, сіра кофта

Кременчуцьким райуправлінням поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Афоніна Катерина Андріївна, 2005 року народження.

Відомо, сьогодні, близько 11-ї години, неповнолітня пішла з лікарні міста Кременчук, де проходить стаціонарне лікування, і назад до медичного закладу не повернулася.

Прикмети дівчини: середньої статури, волосся русяве довге, очі світлі. На момент зникнення була одягнена в сірі лосини, сіра кофта.

- Якщо про зниклу дівчину вам відома інформація, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: 099-793-35-04 або 102, - йдеться у повідомленні.