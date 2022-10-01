На Полтавщині молодого хлопця два роки утримували у рабстві

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 190

У Лубнах незаконні дії місцевого чоловіка викрили працівники міграційної поліції. Оперативники встановили, що понад два роки фігурант примушував 23-річного чоловіка щоденно виконувати важку роботу без оплати праці. Привласнивши паспорт потерпілого, зловмисник утримував його на території домогосподарства, позбавивши можливості вільно пересуватися та спілкуватися з іншими людьми.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, зауважив:

- Фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 149 (вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію) та частиною 3 статті 357 (Незаконне заволодіння паспортом) Кримінального кодексу України.