На Полтавщині молодого хлопця два роки утримували у рабстві

У Лубнах незаконні дії місцевого чоловіка викрили працівники міграційної поліції. Оперативники встановили, що понад два роки фігурант примушував 23-річного чоловіка щоденно виконувати важку роботу без оплати праці. Привласнивши паспорт потерпілого, зловмисник утримував його на території домогосподарства, позбавивши можливості вільно пересуватися та спілкуватися з іншими людьми.
Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, зауважив:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер