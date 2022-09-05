У Кременчуці правоохоронець тиснув на свідка і притягнув до відповідальності невинну людину

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 524

Працівники Державного бюро розслідувань затримали одного із правоохоронців Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну людину заради покращення статистичних показників роботи. Про це йдеться на сайті ДБР.

Правоохоронець розслідував незаконну порубку лісу на території Кременчуцького району. Він почав психологічно тиснути на свідка, аби той знайшов людину, яка б погодилася взяти на себе провину за незаконну порубку дерев.

Правоохоронець обіцяв, що у разі успішної співпраці він швидко направить матеріали до суду, а у в’язницю ніхто не потрапить, адже відповідальність обмежиться штрафом.

ДБР затримало чоловіка після того, як він повідомив про підозру у вчиненні злочину невинній людині.

Правоохоронцю повідомили про підозру за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.