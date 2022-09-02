У Горішніх Плавнях вручили підозру чоловікові, який «замінував» виконком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 278

Автора хибного дзвінка, який вчора повідомив про замінування міськвиконкому Горішніх Плавнів, поліцейські встановили протягом години. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Про дзвінок невідомого, вчора, 1 вересня, близько 14.15, до відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції повідомив керівник одного з відділів міського виконавчого комітету.

Екстрені служби спрацювали негайно, забезпечили евакуацію працівників виконкому. За результатами обстеження приміщення та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.

Органом досудового розслідування, за процесуального керівництва прокуратури, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадуємо, На Дніпрі поблизу Кременчука затримали двох браконьєрів, які сіткою виловили понад 50 кг риби.