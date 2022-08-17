На Полтавщині 3-х громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 103 Коментарів: 1

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Про це повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 780 транспортних засобів та більше ніж 3 120 осіб. Трьох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - доповів він.

Обласна поліція закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліціянтів, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Полтавщині 2-х чоловіків підозрюють у співпраці ворогом.