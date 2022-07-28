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Надзвичайні новини

Водій під наркотиками і з ножем їздив Кременчуком

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 319

 

Його зупинили поліцейські на набережній Лейтенанта Дніпрова за порушення ПДР

Поліцейські на набережній Лейтенанта Дніпрова знайшли у нетверезого водія ніж. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Так, сьогодні, 28 липня, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Під час перевірки документів водій авто помітно нервував та намагався уникнути спілкування з поліцейськими.

Така поведінка здалась інспекторам підозрілою. Тому вони провели поверхневу перевірку, під час якої знайшли у 40-річного керманича ніж, що був захований під водійським сидінням. Пояснити патрульним походження холодної зброї чоловік не зміг.

Також поліцейські помітили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Проходити у встановленому законом порядку огляд у медзакладі він відмовився.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики ніж порушення ПДР
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