На Полтавщині загубилися жінка з немовлям та двоє неповнолітніх хлопців

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Усіх цих людей шукали рідні і звернулися у поліцію

Серед зниклих безвісти, місцеперебування яких цими днями встановили поліцейські Миргородського райвідділу поліції, 34-річна жінка з немовлям та двоє юнаків 14 й 17 років.

Так, пізно ввечері 23 липня до поліції надійшла інформація про зникнення 14-річного жителя Миргородської тергромади (на фото вище). Вранці юнак залишив батьківський будинок та не повернувся. Його знайшли за три години у сусідній громаді ювенальна інспекторка та поліцейські сектору реагування патрульної поліції. Як з’ясувалося, хлопець гостював у знайомого.

Цієї ж ночі (24 липня) до чергової частини Миргородського райвідділу поліції звернувся чоловік з приводу зникнення 34-річної жінки з однорічною дитиною. Та вже за пів години від початку пошуків слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції розшукала зниклих у родичів.

А 25 липня поліцейські знайшли 17-річного мешканця одного із сіл Миргородщини. Юнак не виходив на зв'язок з близькими з 22 липня.

Щодо кожного факту зникнення поліцейські проводять превентивні заходи для ухвалення відповідних правових рішень.

Поліція Полтавщини закликає громадян суворо дотримуватися заходів безпеки та навчати цих правил дітей, особливо в умовах воєнного стану в країні. Якщо ви залишаєте домівку, обов’язково повідомте своїм близьким куди плануєте піти чи поїхати.