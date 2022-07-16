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Окупанти хочуть відновити роботу портів на Азовському морі, щоб вивезти захоплене майно

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 387

Ситуація на фронті станом на 16 липня

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 16 липня. Розпочалася 143 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

З метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї. 

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники порт
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