На Полтавщині 25-річний хлопець порізав кухонним ножем своїх гостей: жінка померла від ран

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За клопотанням Решетилівської окружної прокуратури Кобеляцький районний суд присудив примусове лікування 25-річному жителю Білицької територіальної громади. Як інформує Полтавська обласна прокуратура, хлопця госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом за вчинення умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство двох людей (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наприкінці лютого цього року хлопець, перебуваючи у своєму будинку, під час вживання алкоголю посварився з гостями і в ході з’ясування стосунків кухонним ножем завдав у шию та обличчя знайомій жінці 7 ударів, несумісних із життям. Іншого учасника застілля він цим же ножем двічі вдарив у шию та потилицю, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

За висновками експертів, нападник має психічну хворобу, що позбавляє його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому він не підлягає покаранню.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Кримінального кодексу України, не підлягає покаранню людина, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, після одужання вона може підлягати покаранню.