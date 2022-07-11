Як минула ніч: ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 773

Ще дві влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі, а також у будівлю школи

Окупанти знову обстріляли Харків ракетами близько 3.30. Одна з них потрапила у 6-поверхівку в центрі міста. Рятувальники повідомляють, що з-під завалів вдалось врятувати одну літню жінку. Всі вибухи зафіксувала камера спостереження. За кілька хвилин до них у російських телеграм-каналах повідомляли про запуск ракет з Бєлгорода.

Запалювальними боєприпасами рашисти обстрілялм приватний сектор Бахмута. За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків.

У Чорному морі окупанти зменшили кількість десантних кораблів до двох. Кораблі мають 16 ракет «Калібр» на борту.

На Херсонщині ЗСУ вдарили по командному пункту росгвардії та спостережному пункту артбригади. Пара штурмовиків завдала удар по скупченню противника – уражено командно-спостережний пункт артилерійської бригади ворога та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували. Про це повідомив спікер ОК «Південь» Владислав Назаров.

Також українські війська ліквідували 38 росіян, чотири гаубиці «Мста-Б» та переносний ЗРК, п’ять одиниць автотехніки та два склади боєприпасів на Херсонщині.