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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 45-річна жінка насадила пів тисячі рослин снотворного маку поміж городини

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 306

 

Їй загрожує штраф від 1700 до 8500 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

На земельній ділянці 45-річної мешканки Миргородщини поліцейські виявили мак снотворний. Про це повідомляє Миргородське райуправління. Вирощування таких рослин без спеціального дозволу заборонено законодавством.

У ході профілактичних заходів «Мак-2022» дільничні інспектори поліції Миргородського райвідділу отримали інформацію, що місцева жінка вирощує на земельній ділянці снотворний мак. Під час перевірки інформація підтвердилась. Працівники дізнання місцевого підрозділу поліції під час проведення огляду домогосподарства жительки села Миргородської територіальної громади знайшли та вилучили близько пів тисячі рослин снотворного маку, які були насаджені поміж городини. Речові докази направлені на експертне дослідження.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 (незаконне вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру.

У разі визнання судом вини їй загрожує штраф від 1700 до 8500 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: наркотики мак
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