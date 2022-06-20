Ворог за три години випустив по Одещині 14 ракет

Війська російської федерації сьогодні впродовж трьох годин випустили по Одеській області 14 ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
росіяни випустили ракети по Очакову, гирлу Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини і по самій Одесі.
В області та в передмісті Очакова пошкоджені сільськогосподарські площі.
Як поінформував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в Одесі, внаслідок влучання ракети, полум'ям знищений логістичний продовольчий склад. Поранених серед цивільних немає.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер