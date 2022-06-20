Ворог за три години випустив по Одещині 14 ракет

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 119

Війська російської федерації сьогодні впродовж трьох годин випустили по Одеській області 14 ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

- Вдень протягом трьох годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами, - ідеться в повідомленні.

росіяни випустили ракети по Очакову, гирлу Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини і по самій Одесі.

В області та в передмісті Очакова пошкоджені сільськогосподарські площі.

Як поінформував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в Одесі, внаслідок влучання ракети, полум'ям знищений логістичний продовольчий склад. Поранених серед цивільних немає.