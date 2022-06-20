Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розшукала двох зниклих неповнолітніх

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 199

 

З ними обома все добре

За добу на Полтавщині поліція розшукала двох зниклих неповнолітніх.

До поліції Хорольщини 19 червня, близько 20.25, надійшло повідомлення від 42-річної мешканки міста Хорол, що її неповнолітня донька зникла безвісти. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дитини.

Поліцейським заявниця пояснила, що вона разом із 15-річною донькою відвідувала родичів у селі Куторжиха, Лубенського району. Під час візиту між ними виникла сварка, після чого дівчина зникла.

На пошуки неповнолітньої орієнтували особовий склад територіального підрозділу поліції Хорольщини, в тому числі слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції.

Близько 22.15 дівчину знайшли в будинку її знайомого у селі Куторжиха. З нею все добре. Наразі працівники ювенальної превенції Лубенського райвідділу поліції з’ясовують обставини та причини події.

 

20 червня вранці до Миргородського райвідділу поліції звернулася мешканка однієї з територіальних громад району з приводу зникнення її 14-річної доньки. Жінка зазначила, що не бачила дитину звечора, відколи вона пішла на прогулянку.

- На розшук неповнолітньої були орієнтовані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, ювенальна превенція та екіпажі сектору реагування патрульної поліції Миргорода. За дві години від початку пошуків поліцейські побачили дівчину на одній із вуличок села. Переконавшись у відсутності загроз для її життя та здоров’я, правоохоронці допомогли дитині повернутися додому, - повідомила Яніна Захода, начальниця сектору ювенальної превенції Миргородського райвідділу поліції.

На даний час ювенальна поліція вивчає причини та умови, що сприяли виникненню кризової ситуації.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 24 від 16 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх