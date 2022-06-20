На Полтавщині поліція розшукала двох зниклих неповнолітніх

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З ними обома все добре

За добу на Полтавщині поліція розшукала двох зниклих неповнолітніх.

До поліції Хорольщини 19 червня, близько 20.25, надійшло повідомлення від 42-річної мешканки міста Хорол, що її неповнолітня донька зникла безвісти. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дитини.

Поліцейським заявниця пояснила, що вона разом із 15-річною донькою відвідувала родичів у селі Куторжиха, Лубенського району. Під час візиту між ними виникла сварка, після чого дівчина зникла.

На пошуки неповнолітньої орієнтували особовий склад територіального підрозділу поліції Хорольщини, в тому числі слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції.

Близько 22.15 дівчину знайшли в будинку її знайомого у селі Куторжиха. З нею все добре. Наразі працівники ювенальної превенції Лубенського райвідділу поліції з’ясовують обставини та причини події.

20 червня вранці до Миргородського райвідділу поліції звернулася мешканка однієї з територіальних громад району з приводу зникнення її 14-річної доньки. Жінка зазначила, що не бачила дитину звечора, відколи вона пішла на прогулянку.

- На розшук неповнолітньої були орієнтовані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, ювенальна превенція та екіпажі сектору реагування патрульної поліції Миргорода. За дві години від початку пошуків поліцейські побачили дівчину на одній із вуличок села. Переконавшись у відсутності загроз для її життя та здоров’я, правоохоронці допомогли дитині повернутися додому, - повідомила Яніна Захода, начальниця сектору ювенальної превенції Миргородського райвідділу поліції.

На даний час ювенальна поліція вивчає причини та умови, що сприяли виникненню кризової ситуації.