Вантажівка на смерть збила велосипедиста на Полтавщині

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У Полтаві 14 червня, близько 16 години, по вулиці Квітки Цісик, у напрямку вулиці Маршала Бірюзова, вантажний автомобіль «КАМАЗ», під керуванням 53-річного водія, здійснив наїзд на 52-річного велосипедиста.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич велосипеда загинув на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.