У дворі будинку в Кременчуці виявили міну

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На місці встановили пост з працівників поліції та національної гвардії

Вчора ввечері, 14 червня, на вулиці Хорольській у Кременчуці, на подвір’ї приватного будинку виявили мінометну міну. За даними рятувальників, о 20.15 годині до диспетчерської від патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного домоволодіння виявлено предмет схожий на мінометну міну часів минулих війн.

На місце виїхали ідентифікатор ДСНС, СОГ НП. Вони встановили, що це мінометна міна калібром 82 мм часів Другої світової війни.

На місце події виставили пост з працівників поліції та національної гвардії. Боєприпас буде вилучено та знешкоджено піротехнічною групою ДСНС.