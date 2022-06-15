Перехожий у нагірній частині Кременчука знайшов підлітка у важкому стані

Вчора ввечері, 14 червня, до реанімаційного відділення дитячої лікарні доставили підлітка 2005 року народження. Хлопця госпіталізували до реанімації у важкому стані з нагірної частини Кременчука.
У пресслужбі поліції Кременчука повідомили, що інформація надійшла від перехожого, який виявив підлітка без свідомості у важкому стані. Поряд з ним були блістери з-під медичних препаратів.
Станом на ранок, життю підлітка нічого не загрожує. Зараз ювенальні поліцейські спілкуються з ріднею для встановлення всіх обставин, а також групою підлітків, з якими відпочивав.
Правоохоронці звертаються до батьків звернути увагу на своїх дітей, адже останнім часом стало популярним приймати медичні препарати разом з різноманітними напоями та енергетиками.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер