Перехожий у нагірній частині Кременчука знайшов підлітка у важкому стані

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Вчора ввечері, 14 червня, до реанімаційного відділення дитячої лікарні доставили підлітка 2005 року народження. Хлопця госпіталізували до реанімації у важкому стані з нагірної частини Кременчука.

У пресслужбі поліції Кременчука повідомили, що інформація надійшла від перехожого, який виявив підлітка без свідомості у важкому стані. Поряд з ним були блістери з-під медичних препаратів.

Станом на ранок, життю підлітка нічого не загрожує. Зараз ювенальні поліцейські спілкуються з ріднею для встановлення всіх обставин, а також групою підлітків, з якими відпочивав.

Правоохоронці звертаються до батьків звернути увагу на своїх дітей, адже останнім часом стало популярним приймати медичні препарати разом з різноманітними напоями та енергетиками.